В Москве в воскресенье ожидают сильный порывистый ветер и дожди

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и облачность ожидаются в столице в воскресенье, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"С 13:00 до 20:00 в воскресенье, 4 июня, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом северо-западный и западный ветер будет достигать в основном пяти — десяти метров в секунду", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дождей ожидается меньше, чем в предыдущие дни. Сохранится облачность с прояснениями, а местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах от 13 до 15 градусов тепла. Ночью температура опустится до 4-6 градусов тепла.

Обращается внимание, что в ветреную погоду возможны повреждения линий электропередачи, кровель домов, остекления зданий, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, падение деревьев. Автолюбителям рекомендуется не парковаться под деревьями и возле неустойчивых конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам советуют быть предельно осторожными: обходить рекламные щиты и шаткие строения.