Заповедники Крыма перейдут в федеральное подчинение, заявил Донской

ЯЛТА, 4 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крупные крымские заповедники будут переданы в федеральное подчинение в текущем году, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Ранее Донской сообщал, что пять крупнейших заповедных территорий Крыма и два заказника будут переданы в федеральное подчинение: Крымский, Ялтинский горнолесной, Карадагский, Казантипский и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник и заказник Малое филлофорное поле.

"Мы планируем это сделать в этом году. Любая конкретная дата – это всегда небольшое лукавство, потому что много работы идет и в этом году, у нас поручение есть, нам нужно это сделать", — сказал Донской журналистам.

Всего в Крыму выделено 197 особо охраняемых природных территорий. Работа по установлению их границ еще не окончена. Отсутствие установленных законом границ заповедных территорий не раз становилось поводом к незаконному строительству в заповедных местах Крыма.

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