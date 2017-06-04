Академик Хубутия останется президентом НИИ имени Склифосовского

Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Архивное фото

Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Академик Могели Хубутия будет президентом Научно-исследовательского института имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее сам Хубутия в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что покидает пост директора института, но продолжит работу в данном учреждении в качестве хирурга.

"Могели Хубутия назначен на должность президента ранее возглавляемого им Научно-исследовательского института имени Склифосовского", — сообщили в департаменте.

"Могели Шалвович – один из самых заслуженных врачей в России, много сделавший для института, столичного здравоохранения и отечественной медицины в целом. Он известный ученый, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по трансплантологии. Статус президента одной из ведущих отечественных клиник будет способствовать дальнейшей плодотворной работе Могели Шалвовича на благо российского здравоохранения", — отметил глава департамента Алексей Хрипун, которого цитирует пресс-служба.

На сегодняшний день "президентский статус" имеют несколько заслуженных руководителей медучреждений Москвы.