В Югре на проект "Новогодняя столица России" направят более 100 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн – РИА Новости. Более 100 миллионов рублей будет направлено из консолидировано бюджета Югры на проект "Новогодняя столица России" в Ханты-Мансийске в 2017 – 2018 году, сообщил в воскресенье журналистам в ходе круглого столица вице-губернатор округа Алексей Забозлаев.

Эстафету федерального проекта "Новогодняя столица России" столица Югры переняла от Тамбова в 2017 году. Основные мероприятия новогодней столицы пройдут с 10 декабря 2017 года по 7 января 2018 года в городе Ханты-Мансийске.

"Этот проект представляет городской бизнес-проект и его задача вовлечь все бизнес-сообщество. Примерно 25 миллионов рублей пойдет на благоустройство территории, всего из федерального, регионального и муниципального бюджета на проект будет направленно более 100 миллионов рублей", — сказал Забозлаев.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено множество мероприятий. В их числе: банный фестиваль, автоквест "Ночной турист", где смогут состязаться более 20 команд, встреча Нового года на площади тысячи огней, где будет представлено театрализованное шоу лучших артистов, праздничный фейерверк и самый большой хоровод вокруг елки. Также посетители Новогодней столицы России смогут продегустировать национальную кухню и деликатесы на гастрономическом фестивале "Попробуй Югу на вкус" — строганину из муксуна, уху из стерляди, отбивные из оленины, а также мастер-классы шеф-поваров во всех кафе и ресторанах города Ханты-Мансийска.

"Одним из самых значимых событий проекта станет Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, который ежегодно собирает на своей площадке более 50 сказочных персонажей, которые дают старт новогодним торжествам. Примерно в нем ежегодно принимает участие около 80 человек", — сказал Забозлаев журналистам.

По его словам, одной из главных достопримечательностью Новогодней столицы Ханты-Мансийска станет чумовая улица.

"Такого вы не встретите нигде: радушные представители древних народов ханты и манси с ветерком прокатят своих гостей на оленьих и собачьих упряжках, познакомят с национальными игрищами и обрядами", — рассказал Забозлаев.

По словам заместителя губернатора, на празднике ожидается принять максимальное количество туристов.

"В Ханты-Мансийске около 40 мест общего размещения, соответственно здесь мы сможем принять 4,5 тысяч человек, а округ — около 12,5 тысяч человек, не считая турбаз", — сказал вице-губернатор.

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