В Якутии полицейский спас из горящего дома многодетную семью

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции в якутском селе спас троих детей из горящей квартиры, а потом помог выбраться их родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ночью в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району Республики Якутия поступило сообщение о возгорании в одном из многоквартирных деревянных домов села Сунтар. На пожар незамедлительно были направлены помощник оперативного дежурного Афанасий Кутанов и наряд вневедомственной охраны", — сказала Волк.

Прибывшие на место полицейские установили, что пожар произошел в незаселенной квартире, при этом в соседней квартире, куда мог вскоре перекинуться огонь, проживает многодетная семья. Сотрудник полиции, выбив дверь, вбежал в задымленное помещение. Жильцы квартиры, среди которых были 10-летние двойняшки Эрхан и Дархан и их 7-летняя сестра Ангелина, находились в состоянии отравления угарным газом. Уточняется, что когда начался пожар, семья спала.

Кутанов вынес троих детей на руках, а потом помог их родителям. Затем он вместе с сотрудниками вневедомственной охраны начал тушить пожар подручными средствами, чтобы до приезда пожарной службы избежать распространения огня.

"Надо сказать, что это не первый отважный поступок полицейского. В мае 2010 года он спас семилетнюю девочку, оставшуюся запертой в доме, где начался пожар", — добавили в МВД.