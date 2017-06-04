На Ай-Петри находятся особняки украинских олигархов, заявил депутат Бальбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. На плато Ай-Петри в Крыму, кроме площадки торговых ларьков, где уже идет добровольный демонтаж, расположены элитные особняки, принадлежащие украинским чиновникам и олигархам, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценной. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма", — сказал РИА Новости Бальбек.
"Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма. Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет", — сказал депутат.
По его словам, после того, как будет демонтирована торговая площадка, "настанет черед и элитного городка".
Попытки запретить незаконную торговую деятельность и строительство на плато в украинский период привело к столкновениям с силовиками и не увенчались успехом.
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