МЧС вновь предупредило москвичей об ухудшении погоды

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, возможны повреждения ЛЭП и падения деревьев, сообщает в субботу столичный главк МЧС России.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением в течение дня и вечера до 23.00 третьего июня в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ураган прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.

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