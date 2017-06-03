Бутусов о сайте "Миротворец": не нужно вмешивать в мою жизнь политику

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, комментируя внесение его в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения им границы Украины, попросил не вмешивать в его частную жизнь политику.

"Я с чистой совестью приезжаю сюда, совершенно спокойно, все остальное, на мой взгляд, — это просто политика. Я не хочу сказать, что я способен полностью отгородиться от политических действий, но я в общем территориально, мысленно всегда очерчиваю своей границей, своей компетенцией. Я к политике не имею никакого отношения, поэтому прошу политику в мою частную жизнь не вмешиваться. Это вполне по-человечески", — сказал Бутусов на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Бутусов рассказал, что приезжает в Крым с концертами последние тридцать лет.

"Я большую часть своей жизни спокойно приезжал сюда и тут я вдруг становлюсь персоной нон-грата по каким-то причинам. Наверное, ответ простой – это политика, потому что во мне и в Симферополе и наших взаимоотношений с Симферополем и с Крымом в целом ничего не изменилось", — сказал Бутусов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.