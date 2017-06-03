Путин: проект "Кристоф де Маржери" - вклад в развитие мировой энергетики

ПОРТ БРОНКА (Ленинградская область), 3 июн — РИА Новости. Проект реализации танкера "Кристоф де Маржери" является вкладом в развитие мировой энергетики, в освоении Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза.

"Отныне этот современный корабль, современное судно будет носить имя французского предпринимателя, настоящего большого друга нашей страны, друга России Кристофа де Маржери. Он обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнерских связей с Россией, способствовал реализации целого ряда крупных совместных проектов в энергетической сфере", — сказал президент России.

"Это еще один символ нашего искреннего доброго отношения к этому выдающемуся человеку и дань его памяти", — добавил Путин.

По его словам, этот танкер станет флагманом в линейке из 15 подобных кораблей, все они предназначены для масштабного проекта "Ямал СПГ".

"Отмечу, что этот проект без преувеличения значим не только для нашей страны, да и, пожалуй, не только для Европы", — сказал Путин, заметив, что проект в целом является существенным вкладом в развитие мировой энергетики.

"Он способствует успешному освоению глобальных пространств, формирует спрос на инновационные технологии в области добычи и транспортировки углеводорода, создает рабочие места в нашей стране и за рубежом. Важную роль "Ямал СПГ" играет в развитии северного морского пути, в освоении Арктики", — добавил российский лидер.

Президент с 31 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге принимает участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума. Глава государства провел ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщался с российским и иностранным бизнесом. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Танкер "Кристоф де Маржери" способен работать при температурах до —52 градусов и проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Его вместимость составляет более 172 тысяч кубометров СПГ. Высокая ледопроходимость и исключительные маневренные характеристики нового танкера подтвердились в ходе ледовых испытаний, которые состоялись в период с 19 февраля по 8 марта в Карском море и море Лаптевых.

Общая мощность главных дизелей судна сопоставима с мощностью современного атомного ледокола. Танкер был построен с учетом требований Полярного кодекса и отличается высокой энергоэффективностью и экологической безопасностью. Наряду с традиционными видами топлива, пропульсивная установка судна может использовать отпарной сжиженный природный газ, это позволяет существенно сократить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Прежний глава Total Кристоф де Маржери погиб в 2014 году при катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково.