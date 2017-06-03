На Киевском направлении железной дороги в июле сдадут два переезда

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Два переезда на Киевском направлении железной дороги планируется сдать в июле 2017 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы сдаем шесть железнодорожных переездов. Два переезда уже открыты — это переезд в Щербинке и в Новопеределкино. Мы еще два переезда на 33-м и 31-м километре Киевского направления железной дороги сдадим в июле", — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что власти Москвы совместно с руководством РЖД приняли решение реконструировать Киевское направление железной дороги и сделать там движение электропоездов более частым — с интервалом до трех минут в час пик.

"Остальные два железнодорожных переезда мы откроем до конца этого года", — добавил Хуснуллин.