В России в 2017 году ожидается на 40% меньше студентов, чем в 2009 году

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Общее количество студентов в России в 2017 году составит около 4,4 миллиона человек, в 2009-м их было 7,4 миллиона, говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования.

"Демографическая яма" из области общего образования перемещается в область среднего профессионального и высшего образования. Прогнозная численность студентов вузов в 2017 году может составить около 4,4 миллиона человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 миллиона человек)", — говорится в докладе, опубликованном на сайте кабмина.

Демографическая ситуация в стране продолжает оставаться серьезным фактором, влияющим на развитие образования. В последние годы в РФ наблюдается повышение рождаемости и увеличение численности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому задача обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования остается актуальной, отмечается в докладе. При этом наблюдается нехватка школ, в 20% из которых обучение идет в две, а иногда в три смены. Для решения этой проблемы требуется восстанавливать старые и строить новые школы.

В докладе также отмечается, что, несмотря на нехватку молодых специалистов в российских школах, началась тенденция в сторону увеличения их количества, а 15-20% учителей математики и русского языка не имеют достаточной предметной и методической подготовки.