Правительство отчиталось о средней зарплате педагогов за 2016 год

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров увеличилась на 4,3 тысячи рублей в 2016 году и составила 55 тысяч рублей, говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования.

"За 2016 год в целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава, реализующего программы высшего образования, выросла с 50,7 тысячи рублей (за январь-декабрь 2015 года) до 55 тысяч рублей (за январь-декабрь 2016 га)", — говорится в докладе, опубликованном на сайте кабмина.

Преподаватели общего образования в 2016 году в среднем получили на 600 рублей больше. Усредненная зарплата в 2015 году составляла 32,6 тысячи рублей, а в 2016-м она выросла до 33,3 тысячи.

Учителя дошкольного образования с января по декабрь 2015 года в среднем получали 26,6 тысячи рублей, в 2016 году средняя зарплата оказалась выше на 900 рублей.

Средняя зарплата педагогических работников, оказывающих соцуслуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2016 году выросла на 200 рублей: с 29,8 тысячи в январе-декабре 2015 года до 30 тысяч в этот же период 2016 года.

Преподаватели дополнительного образования в 2016 году в среднем получали 28 тысяч рублей, год назад их зарплата составляла 26,8 тысячи. Зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения в 2016 году выросла на 1200 рублей: с 28,7 тысячи до 29,9 тысячи.