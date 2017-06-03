Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российским предприятиям сложно найти специалистов инженерной отрасли, необходимо увеличить количество выпускников в сфере производства, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017.
"На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства", — сказал Вуколов.
Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест на специальности "экономика" и "юриспруденция", так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.
В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
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