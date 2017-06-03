Рынок труда стабилизируется после кризиса, заявил глава Роструда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Рынок труда в РФ стабилизируется, кризисные явления сходят на нет, считает глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Действительно, количество безработных снижается и рынок труда стабилизируется. То есть цифры возвращаются на естественные для себя позиции", — сказал Вуколов в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017.

"Кризисные явления, они, конечно, сходят на нет, и те показатели, которые мы сегодня видим и по высвобождению, и по нашим показателям, связанным с простоем, эти показатели существенно снижаются", — пояснил он.

По его словам, на сегодняшний день главной для ведомства задачей является работа над качеством предлагаемых вакансий, причем отдельно для категории людей с инвалидностью.

"У нас сегодня появился такой сервис: мы в России показываем, какое количество квот есть у каждого предприятия для трудоустройства инвалидов. И мы очень надеемся, что эта работа позволит существенно повысить показатели по этой позиции. Но главное — это вернуть каждого инвалида к естественному состоянию, к жизни. Поэтому в этом году мы особое внимание уделяем этому вопросу", — сказал Вуколов.