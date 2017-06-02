МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 20

© РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Тридцатиградусная жара придет в Москву на следующей неделе В МЧС по Московской области объяснили техническим сбоем SMS-рассылку с предупреждением о заморозках до минус 20 градусов, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Из-за сбоя жители Подмосковья получили SMS-сообщения о возможных заморозках 3-4 июня до минус 20 градусов вместо минус 2, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее скриншоты сообщений с неверными данными опубликовали пользователи соцсетей.

​В МЧС пользователям ответили и принесли извинения.

Здравствуйте. Приносим извинения за недоразумение. Скорее всего ошибка — должно быть —2°C — МЧС России (@MchsRussia) June 2, 2017

​Как сообщили ранее РИА Новости в центре "Фобос", погода в столичном регионе сейчас отстает от календаря примерно на месяц. Температура держится на уровне 6-8 градусов ниже климатической нормы, в выходные дни холодная погода сохранится.