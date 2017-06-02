Предварительные результаты ЕГЭ можно будет получить на портале госуслуг

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сервис, позволяющий получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), появился на едином портале госуслуг (ЕПГУ), говорится в сообщении Минкомсвязи.

Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно, отмечает Минкомсвязь.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде.

"В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них", — говорится в сообщении.