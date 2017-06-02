В Москве новые деревья вместо поваленных ураганом начнут высаживать осенью

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новые деревья взамен поваленных при урагане в Москве начнут высаживать этой осенью, в крайнем случае — весной следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее он дал поручение департаменту природы столицы компенсировать все поврежденные деревья.

"Все они будут компенсированы, причем максимально, причем там, где они были повалены. Чтобы у нас не было так, что треть города останется в проплешинах. Там, где это невозможно и опасно, этого делать не будем. Там где можно, мы сделаем, причем осенью, в крайнем случае — весной следующего года", — сказал мэр.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону днем 29 мая, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.