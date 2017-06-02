Работа в XXI веке: глава Минтруда рассказал, как сократится рабочий день

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рабочий день может значительно сократиться, а пятница может стать выходным днем — такие идеи обсуждались в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Так, министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что стандарт XX века — восемь часов в день, 40-часовая рабочая неделя — уже сейчас меняется.

"Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами все отрабатывать, а потом заниматься своими делами", — сказал он.

Однако, по его словам, это не будет означать, что будет падать зарплата — и зарплата, и стоимость труда должны расти.

Похожую идею высказал и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, хотя его подход был менее радикальным. "Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте пятнадцати лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем", — считает Швецов.

"Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда и возникает вопрос, а чем будут заняты все эти люди. Если будет три выходных дня, это открывает совершенно новые сектора, связанные с личным временем, с предоставлением услуг по личному времени. Сегодня уже около двух процентов населения кормит всех остальных, в будущем это будет гораздо меньше", — отметил он.

Роботы вместо людей

Возможность переложить на роботов некоторые функции, которые обычно выполняют люди, можно назвать одной из ключевых технологических проблем современного мира.

Пока роботы смогли взять на себя не так уж много. Например, в Дубае недавно начал патрулировать улицы первый робот-полицейский. "Робокоп" носит полицейскую фуражку и передвигается на колесах, а для службы использует сенсорный экран. Он умеет распознавать жесты, эмоции и выражение лица собеседника, может передавать видео в полицейский участок, общаться на шести языках и ориентироваться на местности. Кроме того, с его помощью можно оплатить услуги полиции.

А в немецком городе Виттенберге появился робот-священник. Он общается с прихожанами Евангелической церкви: желает всем посетителям храма "теплого приема" и благословляет их. Спросив у прихожанина, какое благословение тот хочет получить, робот поднимает руки к небу, читает отрывок из Библии и произносит: "Бог благословит и защитит вас". После этого верующий может распечатать библейскую цитату, произнесенную роботом. При этом евангелисты уточняют, что роботы все равно не должны заменять священников.

Впрочем, ученые полагают, что время, когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума, уже не за горами. Это выяснили исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США. С результатами разработок можно ознакомиться в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Как считают ученые, искусственный интеллект превзойдет возможности человека в переводе текстов с одного языка на другой к 2024 году, заменит водителей грузовиков к 2027 году, профессия писателей, специализирующихся на беллетристике, исчезнет в 2049 году, а хирурги станут ненужными к 2053 году.

Вероятность того, что искусственный интеллект через 45 лет заменит человека, авторы исследования оценивают в 50 процентов.

Повышение производительности труда

Пока же роботы еще не заменили человека, перед государством и обществом стоит задача повышения производительности труда. Минтруд совместно с Минэкономразвития по поручению президента Владимира Путина занимаются разработкой соответствующего проекта.

Об основных положениях этого проекта рассказал Максим Топилин. Главными должны стать такие задачи, как сокращение избыточной численности работников, ликвидация устаревших норм законодательства и развитие технологий, подчеркнул он

Ключевым моментом является попытка найти экономические стимулы для технологического рывка, считает глава Минтруда. По его словам, работодателей и бизнес следует стимулировать внедрять новые технологии, что можно сделать за счет льгот.

При этом Топилин считает, что внедрение новых технологий не должно вызвать волну безработицы, потому что сфера занятости постепенно перестраивается и форматируется под технологические вызовы.

Еще один важный вопрос — решение проблемы избыточной занятости: как людей перевести из той сферы, где есть переизбыток работников, переобучить их и дать им возможность адаптироваться на новом рабочем месте, продолжил министр.

В качестве примера он привел АвтоВАЗ, где менее чем за 10 лет в несколько раз сократилась численность работников, но это не вызвало всплеска безработицы в Тольятти.

"Проект будет построен таким образом, чтобы выбирались регионы пилотные, чтобы там отрабатывать технологию по пониманию, где эти точки напряжения могут возникнуть, когда будет разработана программа по повышению производительности труда, где нужно подхватить людей, где нужно подумать об открытии рабочих мест, как это сделать, как это совместить с проектом, то есть это такая попытка на нескольких регионах попробовать отработать модель, а потом уже ее запускать дальше с точки зрения, в том числе и занятости", — рассказал Топилин.

Кроме того, нуждается в изменении и трудовое законодательство. По словам министра, многие работодатели сообщают о том, что некоторые нормы не позволяют гибко реагировать на вызовы на рынке труда.

Эти вопросы сейчас обсуждаются и с профсоюзами, и с работодателями. "Здесь я бы не стал торопиться, потому что это тонкая материя, понятно, что интересы у работодателей одни, у профсоюзов — другие. Если нам удастся что-то найти, какие-то избыточные требования в законодательстве, мы будем это предлагать", — заключил Топилин.

В целом программа должна быть составлена к концу лета — началу осени.