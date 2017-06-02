"Думал, мужик перебирает" и другие яркие высказывания на ПМЭФ-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум давно стал не только ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, но и местом, где политики и бизнесмены могут публично блеснуть чувством юмора. Каждый год на ПМЭФ звучат яркие высказывания и шутки, которые потом будут пересказываться и цитироваться, не стало исключением и нынешнее заседание.

РИА Новости приводит подборку самых ярких цитат участников форума и президента РФ Владимира Путина, который задал тон мероприятию, придя на главное мероприятие форума — пленарную дискуссию. Когда участники ПМЭФ приветствовали его стоя, с Путин пошутил: "Вольно!"

Плохая погода? Трамп виноват

Открывая "пленарку", ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, как модератор, первая обратилась к президенту РФ с весьма насущным вопросом. "Россия сейчас вступает в новую эпоху роста, но в России по-прежнему сохраняется серьезная проблема неравенства доходов: 1% богатых людей обладает более 70% богатства. Я говорила с русскими людьми, они говорили, что слишком много денег они тратят из своего бюджета на продовольствие, на туфли, например. Что делается для того, чтобы решить эту проблему?"- спросила она.

Президент, среди прочего, рассказал о социальных мерах поддержки семьи и отметил, что если бы мать троих детей Келли жила в России, она могла бы претендовать на материнский капитал.

Отвечая на ее вопрос про выход США из Парижского соглашения по климату, Путин пошутил, что теперь даже плохую погоду в России можно "свалить" на президента Дональда Трампа.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем", — сказал Путин.

При этом Путин "уличил" американскую журналистку в неполном знании предмета разговора. "Вы читали сами эти парижские соглашения? Нет, не читала, я вижу",- заметил он.

А в начале ответа на вопрос президент посетовал, что руководители стран Европы не относят его к числу европейских лидеров.

"Я не отношусь к числу европейских лидеров… Во всяком случае, они так не считают", — сказал Путин, обратив внимание на слова Келли о том, что европейские лидеры быстро среагировали на соответствующее решение американского президента.

"Пре-кра-ти-те"

Ведущей пленарной сессии и дальше доставалось от Путина. Особенно жаркая дискуссия разгорелась во время обсуждения пресловутой темы американских выборов. По словам российского лидера, никакой дезинформации в данных о манипуляциях демократов в США на выборах не было, это доказывает уход главы штаба экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Разве это дезинформация? Это правдивая информация. Кто ее вбросил — это разве важно? Важно было бы посмотреть, извиниться перед людьми и перед тем, как уйти в отставку, сказать: мы больше таких ошибок не повторим. При чем здесь русские? Русские что ли там занимались, значит, кухней протаскивания одного кандидата от Демпартии в ущерб другому. Не мы же это делали, по-любому. Это же они там внутри делали. Пре-кра-ти-те", — сказал Путин.

Однако Келли продолжила задавать вопросы о "дезинформации". Путин предложил всем поучиться у представителей СМИ США: "Мы все должны брать примеры с американских журналистов. Вот Меган — она демонстрирует высший пилотаж своей профессии".

"Я ей только что привел пример, согласно которому никакой дезинформации не было, вне зависимости от того, кто вбросил информацию по поводу манипуляции внутри демократической партии в ходе выборов. И фактом этого является уход руководителя, исполнительного директора, или как там должность называется, со своего поста. Вот только что сказал. Опять, говорит, дезинформация. Какая дезинформация? Ну, в чем она дезинформация проявилась? Я просто этого даже не знаю. А то, что говорит президент Трамп, конкретно, тоже дайте мне текстовку, что он сказал, что он победил благодаря российскому вмешательству? Я что-то такого не видел", — заявил Путин.

В ответ на это журналистка заметила, что ей кажется, что Трамп сказал, что Россия это сделала, но он не думает, что сделает это снова.

"Вот ей кажется. Слушайте, это очень серьезные вопросы мировой политики. А вам кажется. Это же не просто какое-то интервью провести или статью написать в газете", — заметил президент.

На вопрос, читала ли она отчеты, в которых обвиняют Россию во вмешательстве в выборы за рубежом, ведущая ответила, что читала публичную, не засекреченную версию.

"То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии давайте. Где это всё?" — риторически спросил президент.

"Думал, мужик перебирает"

По мнению Путина, действия тех, кто обвиняет Россию в провале Демократической партии на выборах в США, напоминают антисемитизм, который ничем хорошим не заканчивается.

"Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские – они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может – евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются", — сказал он.

Глава российского государства отметил, что проблему нужно искать внутри американской политики, а не в России, поскольку очевидно, что команда Трампа оказалась более эффективной на прошедших в США выборах.

"Я и сам иногда думал, ну, перебирает мужик, честное слово. Правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась, признать эту ошибку не хочется, не хочется говорить, что это мы такие, извините, что-то не догнали, не продумали", — сказал Путин.

При этом он призвал американскую прессу прекратить вмешиваться во внутреннюю политику России.

"Вы бы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто. Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Заканчивайте давайте", — подчеркнул российский лидер.

Лидеры со всего мира, а командует американка

На неудачную попытку Келли узнать мнение премьер-министра Индии Нарендры Моди по возможному вмешательству РФ во внутренние дела других стран Путин также отреагировал иронично.

Моди на вопрос, верит ли он словам Путина о том, что РФ не участвует во вмешательстве на государственном уровне во внутренние дела других стран, сказал: "Вы говорите об Америке, Германии, России, Трампе, Хиллари Клинтон, канцлере Меркель. Вы говорите о таких лицах, мне не кажется, что нужен такой судья или юрист, как я здесь".

"Не тут-то было, с индусами непросто. Древняя философия. Это мы люди простые, прямо отвечаем то, что думаем", — заметил на это Путин.

Шуткой в адрес ведущей президент и завершил пленарную сессию.

"Мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России – тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Вот, господин Додон (молдавский президент) сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит, всеми командует – мне последнее слово дают", — с улыбкой заключил российский лидер, поблагодарив ведущую за работу.

Мегин Келли, 46-летняя эффектная блондинка, ранее на протяжении 12 лет работала в телекомпании Fox News, а теперь является ведущей в телекомпании NBC. В конце мая она анонсировала свое новое еженедельное шоу "Воскресный вечер с Мегин Келли". В опубликованном в ее микроблоге в Twitter проморолике она обещает, что зрители будут "смеяться и плакать". В первом выпуске программы, который выйдет 4 июня, Келли планирует показать интервью с Путиным, записанное на полях ПМЭФ.

Заболел "цифрой"

Красной нитью через весь форум прошла тема цифровой экономики, не миновав и программное выступление Путина. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на одной из сессий заявил, что глава государства "заболел" этим вопросом и даже проводит совещания по нему до поздней ночи.

"Цифровая экономика сначала рождалась как нечто то, что было ответственностью Николая Анатольевича (Никифорова, глава Минкомсвязи — ред.) и его умных коллег. А сегодня это, конечно, задача всех. И могу вам сказать, что нас президент — небольшую группу членов правительства — в начале второго только отпустил утра. И мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. И без прикрас могу вам сказать, что президент полностью заболел этим и понимает, что этот разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", — сообщил Шувалов.

И действительно, значительную часть своей речи на пленарном заседании Путин посвятил именно этой теме.

"Мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений так называемой новой экономики, прежде всего цифровой. Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны", — сказал президент.

"Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня — всеобщей цифровой грамотности", — подчеркнул глава государства.

Рабочий день до два часа и пятница выходной

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин выступил на ПМЭФ с порадовавшим всех прогнозом, что рабочий день в будущем может значительно сократиться и составить всего два часа.

"Сейчас уже стандарт XX века – восемь часов в день, 40-часовая рабочая неделя – (меняется): есть страны, которые работают меньше… Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами", — сказал Топилин.

Он отметил, что это не будет означать, что будет падать зарплата — зарплата и стоимость труда должны расти.

Похожую, но менее радикальную идею в рамках форума также высказал первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем", — сказал он.

"Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда и возникает вопрос, а чем будут заняты все эти люди? Если будет три выходных дня, это открывает совершенно новые сектора, связанные с личным временем, с предоставлением услуг по личному времени. Сегодня уже около 2% населения кормит всех остальных, в будущем это будет гораздо меньше", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.