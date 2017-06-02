Васильева рассказала, как Минобрнауки будет бороться с "группами смерти"

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Задача Минобрнауки в борьбе с "группами смерти" — стать антимодератором опасной информации, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее министр объявила, что ведомство представит модель борьбы с "группами смерти" в социальных сетях к октябрю 2017 года.

"Эта проблема, на мой взгляд, решаема. Опять же, если мы даже войдем туда, должны войти как антимодераторы, это в идеале, как все говорят, это никоим образом не оставляет нашей главной задачи. Мы должны дать что-то взамен… Можно противостоять, быть антимодератором в труде, который есть. Я не собираюсь раскрывать, что будем делать мы, но одна из задач — войти антимодератором", — сказала Васильева.

Она отметила, что над этой системой ведомство работает совместно с рядом университетов РФ.

По ее мнению, для решения проблемы необходимо предложить ученикам что-то взамен, заполнить их пространство активной деятельностью со сменой занятий.

"Человек должен быть вовлечен во внеурочную деятельность, научную, исследовательскую, творческую постоянно. Ребенок не перегружен. Вся эта перегрузка, она искусственная", — добавила она.