ФАС возбудила дело в отношении сервиса такси Gett

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса такси Gett Taxi о нарушении закона о защите конкуренции. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, на "гребешках" на крышах, а также на бортах и задних стеклах автомобилей такси компания размещает информацию: "Gett Taxi от 50 рублей".

Однако проверка показала, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей. Эти же сведения подтверждает информация из раздела "Тарифы" на сайте gett.com. Так, тариф самого дешевого класса автомобилей при выборе в Москве представляет собой сумму 50 рублей за посадку плюс 18 рублей за каждую минуту поездки.

В УФАС отметили, что ранее уже предупреждали агрегатор такси о необходимости прекратить действия, которые могут нарушать антимонопольное законодательство.

Gett — международный сервис заказа такси через мобильное приложение. В России он доступен в 72 городах.