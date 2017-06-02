Депутатам Госдумы на сборах дали поездить на танках

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 2 июн – РИА Новости. Депутаты, сенаторы и чиновники в пятницу, в последний день трехдневных сборов офицеров запаса сдали нормативы по огневой подготовке: им дали пострелять по мишеням из пистолетов Макарова, пулеметов и автоматов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова и ручных противотанковых гранатометов.

Желающие могли также пострелять из образцов исторического оружия, давно снятых с вооружения российской армии. Среди них — винтовка Мосина, ручные пулеметы Дегтярева, самозарядные карабины Симонова.

По окончании стрельб депутаты и сенаторы приступили к вождению боевых машин – танков Т-72, Б3, БМП-2 и грузовиков "КамАЗ" и "Урал".

Член фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин заявил журналистам, что подобные сборы укрепляют патриотизм и желание "послужить для страны по первому зову президента".

В занятиях участвовали более 500 человек – кроме представителей парламента, были сотрудники администрации президента РФ, аудиторы Счетной палаты, работники Центральной избирательной комиссии и других ведомств.