В Минздраве высказались против продажи вина и пива через интернет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минздрав категорически не поддерживает инициативу Минфина о продаже вина и пива через интернет, это может свести на нет все достигнутые успехи, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова РИА Новости на полях Петербургского форума.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что министерство надеется на оперативный запуск интернет-торговли алкогольной продукцией и поддерживает идею Минфина начать ее с вина и пива.

"Мы категорически не поддерживаем и будем возражать всеми возможными способами, потому что не для того законодательно применялись ограничительные меры по возрасту, по времени продажи, чтобы все это спустить одним решением. При продаже через интернет невозможно будет обеспечить исполнение этих законодательно закрепленных запретов", — сказала Скворцова.

"И кроме того, я хотела бы сказать, что у нас не снижена доступность алкоголя, если по закону рядом с каждым домом есть, где можно купить", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.