В новом учебном году в школах начнут преподавать основы кибербезопасности

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Основам кибербезопасности начнут учить в российских школах уже 2017 году, сообщила в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее министр рассказала, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны Минобрнауки. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

"С этого года", — сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда модуль по основам кибербезопаности войдет в школьную программу.

По словам министра, ведомство также готовит соответствующие программы по повышению квалификации для педагогов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.