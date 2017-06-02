В Москве открылся фестиваль клубники

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фестиваль по продаже клубники стартовал в Москве 2 июня, в среднем один килограмм ягод будет стоить 200-350 рублей, заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Со 2 июня стартовал традиционный фестиваль по продаже клубники в Москве. По 150 адресам будет продаваться ягода. В связи с таким прохладным летом на сегодняшний день начали работать 84 точки", — сказал Немерюк.

Сейчас в Москве представлена клубника из южных регионов страны: Волгограда, Ростова, Кабардино-Балкарии. Однако позднее в столице начнут продавать и подмосковные ягоды.

"Традиционно в этом фестивале примет участие и наш подмосковный совхоз имени Ленина, для них мы выделили специально 50 адресов", — сказал он.

В среднем килограмм клубники будет стоить 200-350 рублей за килограмм.