В Tele2 рассказали, когда в России будет доступна сеть 5G

17:1202.06.2017
(обновлено: 17:23 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Пилотные зоны сети 5G могут появиться в России в 2020-2023 годы, массовое распространение сети – в 2025 году, однако скорость внедрения будет определяться спросом, считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
"В 2020 году 5G в России точно не появится. Первые пилотные коммерческие участки могут появиться в 2020-2023 годы. Более массовое распространение будет в 2025 году", — сказал он РИА Новости в рамках ПМЭФ-2017.
"Но, с другой стороны, все меняется очень быстро. И я думаю, что скорость внедрения будет определяться спросом. Особенно, если он будет подталкиваться государством. Допустим, если государство активно будет внедрять инструменты "умного города" во всех городах РФ, то будет массовый спрос и инвестиции подтянутся", — добавил Эмдин.
Согласно проекту программы "Цифровая экономика", которую разрабатывает Минкомсвязь РФ, сеть 5G должна появиться минимум в восьми российских городах с населением свыше 1 миллиона человек в 2020 году, а к 2025 году — в 15 городах.
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году. Планируется, что в отличие от мобильных сетей предыдущих поколений новая сеть будет состоять из большего количества базовых станций и различных приемо-передающих устройств с меньшим радиусом действия, работающих на частоте от 5 ГГц до 100 ГГц.
Российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung; "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то, что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ. По словам Эмдина, Tele2 также проводит тестирование.
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