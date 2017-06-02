Пятница может стать выходным днем через 15 лет, считают в Центробанке

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Центробанке допускают, что в ближайшие 15 лет пятница может стать выходным днем.

"Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем", — заявил зампред регулятора Сергей Швецов на полях Петербургского экономического форума.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин полагает, что рабочий день в будущем может сократиться до двух часов. По его словам, в некоторых странах стандарт, по которому рабочий день составляет восемь часов, начал меняться уже сейчас.

При этом Топилин отметил, что возможное сокращение рабочего дня не скажется на доходах людей: зарплата и стоимость труда должны расти.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.