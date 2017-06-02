МЧС предупредило о шторме и заморозках в Воронежской и Смоленской областях

ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Спасатели предупреждают о штормовом ветре в Воронежской области вечером в пятницу и мокром снеге и заморозках в субботу в Смоленской области, сообщают региональные управления МЧС.

Непогода пришла в регионы центра России в понедельник, когда в Москве и Московской области шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, унес, по сведениям СК РФ, жизни 15 человек, пострадали около 200. В последний день мая спасатели предупредили об усилении 1 июня ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов страны, 2 июня ожидаются дожди, грозы и град с порывами ветра до 19 метров в секунду в ряде регионов центральной России.

"С 18.00 до 20.00 2 июня по Воронежской области местами ожидаются сильные дожди, грозы. В отдельных районах области при грозах усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе 3 июня ожидаются дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов.

"Завтра на территории Смоленска и области… небольшие кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Утром местами на почве и в травостое слабые заморозки до —2. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду", — сообщает управление МЧС по региону.