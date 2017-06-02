Ruptly получило престижную премию Drum Online Media Awards

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Видеоагентство RT Ruptly стало обладателем международной премии в области онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards, сообщила пресс-служба телеканала RT.

"Видеоагентство Ruptly стало победителем в номинации "Лучший новостной B2B ("бизнес для бизнеса") сайт". За прошедший год журналисты Ruptly сняли более 16 тысяч видео, а также провели более тысячи прямых видеотрансляций на сайте", — говорится в сообщении.

Как отметила руководитель Ruptly Динара Токтосунова, "чтобы держаться среди лидеров в цифровую эпоху, нужно предлагать клиентам не только качественный контент, но и использовать самые актуальные и доступные способы его распространения".

© Ruptly Видеоагентство Ruptly © Ruptly Видеоагентство Ruptly

Отмечается, что помимо Ruptly участие в конкурсе приняли CNN, BBC World Service, Al Jazeera, Bloomberg, Reuters, Guardian News and Media, Buzzfeed и многие другие.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже более 700 медиакомпаний из более чем 50 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ. Материалы Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других СМИ. В феврале 2016 года Ruptly запустило мобильное приложение RUPTLY Stringer, с помощью которого редакция за считанные минуты получает доступ к пользовательскому контенту (UGC) из любой точки мира.

The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в различных отраслях онлайн-журналистики. В 2017 году премия проводится в седьмой раз.