В России действует запрет на сцены курения в фильмах, заявила Скворцова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. В действующем законодательстве России уже есть норма, запрещающая показ сцен курения в фильмах, снятых за бюджетные деньги, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

"Уже в принятом законе написано о том, что в кино запрещаются сцены курения за исключением тех случаев, когда это необходимо для художественного замысла… Мы знаем, что перед сценами идет оповещение, что курение вредно для здоровья. В законе прописано следующее: что те фильмы, которые за государственный счет снимаются, при участии государственных ресурсов, они должны учитывать государственную идеологию, прежде всего, направленную на человеческий капитал, ради которого эти фильмы и снимаются", — сказала министр.

Она пояснила, что в том случае "если государство участвует в снятии фильма, оно может просить как-то по-другому выражать художественный замысел".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.