Путин рассказал, как надо решать вопрос денежного неравенства

Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.