Голодец рассказала об обсуждении мер по борьбе с бедностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. В правительстве обсуждаются различные меры по борьбе с бедностью, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Обсуждаются различные меры преодоления бедности и поддержки семей, прежде всего, с детьми. Я специально заостряю внимание, потому что тема доходов – это, прежде всего, тема для семей с высокой иждивенческой нагрузкой, для семей с детьми. У нас считаются разные варианты, но прежде, чем мы придем к согласию, не могу точно сказать, будут ли это меры, о которых вы говорите, или какие-то альтернативы", — сказала Голодец в кулуарах Петербургского форума, отвечая на вопрос о том, можно ли ждать отмены НДФЛ для граждан с низкими зарплатами или реформы этого налога.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.