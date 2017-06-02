Путин заявил о необходимости укреплять независимость судебной системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Пакет предложений по совершенствованию судебной системы готов и предусматривает укрепление независимости судей, дополнительные гарантии для справедливого и объективного судопроизводства, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В ходе своего выступления Путин отметил, что принципиальное значение для предпринимателей и всех граждан имеет эффективная защита их прав, бизнеса, собственности.

"В этой связи уже согласован пакет предложений по совершенствованию судебной системы", — подчеркнул президент, отметив, что предложения были рассмотрены Верховным судом РФ совместно с экспертами.

"Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижения необоснованной нагрузки на судей. Смысл всех этим мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого объективного судопроизводства", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.