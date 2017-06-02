Топилин назвал предложение повысить пенсионный возраст для мужчин жестким

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста в России, а предложение экспертов повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет является жёстким, учитывая их продолжительность жизни, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин на полях ПМЭФ.

Центр стратегических разработок ранее предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

"Повышение пенсионного возраста обсуждается прежде всего в экспертной среде, обсуждают это эксперты, правительство это не обсуждает, и никаких решений по этому поводу нет", — заявил Топилин. "Эксперты делают расчёты, эксперты на то и эксперты, чтобы оценивать различные риски, они консультируются и с нами", — пояснил собеседник агентства.

Министр отметил, что не поддерживает предложение экспертов повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет.

"Это жёсткое предложение, потому что у наших мужчин как раз продолжительность жизни не такая высокая и очень высокая смертность в трудоспособного возрасте – вот это является ключевой проблемой для нас, как для министерства труда, так и для министерства здравоохранения", — сказал Топилин.

"Сейчас мужчины после выхода на пенсию живут в среднем где-то 16 – 17 лет. Если повысить пенсионной возраст до 65, то период дожития будет составлять всего 10 лет, такого нет ни в одной стране мира, мужчины живут значительно дольше после достижения пенсионного возраста. Это очень жёсткая конструкция, поэтому экспертам надо ещё поработать", — пояснил он.

Собеседник отметил, что позиция, при которой от повышения пенсионного возраста ожидают какой-то экономии – это "либо непонимание того, как работает пенсионная модель, либо это просто попытки бухгалтерски подойти к этому вопросу".

По мнению министра, важно понимать, что повышение пенсионного возраста должно иметь позитивное влияние на пенсионную систему. "Очень хорошо, что эксперты уже говорят о том, что если это в перспективе когда-то произойдёт, когда к этому у нас будут демографические условия, по продолжительности жизни, с точки зрения здравоохранения, то это должен быть определенный плюс для пенсионной системы и элемент её адаптации, например к тому, что люди живут дольше", — заявил он.

Комментируя позицию, что повышение пенсионного возраста возможно только при достижении консенсуса в обществе, Топилин сказал, что "пока те вопросы, которые проводились, говорят о том, что люди без энтузиазма относятся к повышению возраста".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.