Sputnik представит благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве создано благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте, сообщает Sputnik Абхазия.

Презентационный ролик "послов" появился в интернете. На видео участники движения зачитывают отрывки из произведений Фазиля Искандера, посвященные душевной доброте и человеческому милосердию.

Право сделавшего добро — забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром — помнить об этом", — цитирует в ролике слова Искандера дипломат и "посол" движения Кан Тания.

В видео также можно увидеть победительницу вокального шоу "Ты супер" Валерию Адлейба, капитана команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимура Таниа, знаменитого футболиста Ахру Цвейба, главного редактора "PeopleTalk" Лауру Джугелия, дизайнера Расиду Лакоба, автора проекта "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба, руководителя благотворительного фонда "Киараз" Камму Гопия, абхазского вундеркинда Эдгара Гвазава.

Учредительный съезд движения пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Участникам движения вручат медали "Послов доброй воли". Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты.

Sputnik Абхазия в понедельник 5 июня проведет видеомост с участниками съезда. В пресс-центре Sputnik в Сухуме соберутся представители благотворительных фондов Абхазии для обсуждения приоритетов дальнейшей работы нового движения.