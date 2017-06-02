Московским автомобилистам советуют воздержаться от поездок из-за непогоды

Машины после урагана в Москве. Архивное фото

Машины после урагана в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московских автомобилистов предупредили от поездок по городу на личном транспорте из-за надвигающейся непогоды, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

По данным синоптиков, в пятницу до 21.00 (мск) в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду.

"Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", — обратились к водителям в Центре.

Водителям необходимо держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Сотрудники ЦОДД на постоянной основе следят за ситуацией в городе. Соответствующие предупреждения опубликованы на дорожных табло.