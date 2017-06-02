В Москве более двух тысяч человек требуют компенсацию ущерба от урагана

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более двух тысяч обращений по выплате компенсаций от жителей Москвы и области поступило после шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, 29 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Процедуру возмещения ущерба, нанесенного ураганом 29 мая, упростили — для подачи заявления не нужны документы из гидрометеослужбы и МЧС. Всего от жителей Москвы и области поступило свыше двух тысяч обращений в страховые компании", — цитирует сайт ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования".

Уточняется, что речь идет только об ущербе, нанесенном жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах. Если собственник прописан в квартире, то он получит возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, а если не прописан, то только возмещение.

Также компенсацию не смогут получить те граждане, которые не платят страховой взнос или оплатили его после 30 апреля, уточнили в мэрии.

В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.