В Москве более двух тысяч человек требуют компенсацию ущерба от урагана

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более двух тысяч обращений по выплате компенсаций от жителей Москвы и области поступило после шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, 29 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.
Уточняется, что речь идет только об ущербе, нанесенном жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах. Если собственник прописан в квартире, то он получит возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, а если не прописан, то только возмещение.
Также компенсацию не смогут получить те граждане, которые не платят страховой взнос или оплатили его после 30 апреля, уточнили в мэрии.
В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.
По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.