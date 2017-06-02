Администраторам тысяч групп "ВКонтакте" грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администраторы более семи тысяч групп "ВКонтакте" могут попасть под уголовную ответственность после принятия закона о наказании за пропаганду суицида в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга движения "Молодые юристы России".

Участники организации выявили сообщества, содержащие призывы к совершению самоубийств, вовлекающие в "смертельные" игры, а также популяризирующие "руфинг" (незаконное проникновение на крыши высотных зданий) и "зацепинг" (проезд на крыше или же иной внешней стороне поезда). Список таких групп активисты направят в Роскомнадзор.

Как отмечает депутат Виктор Водолацкий, основанием для закрытия сообществ и привлечения их администраторов к ответственности может быть не только прямое склонение к самоубийству, но и "всякие действия, которые направлены на призывы молодых людей к ситуациям, связанным с угрозой для их жизни".

Отмечается, что после одобрения законопроекта президентом создателям "групп смерти" будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.