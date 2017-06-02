Администраторам тысяч групп "ВКонтакте" грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администраторы более семи тысяч групп "ВКонтакте" могут попасть под уголовную ответственность после принятия закона о наказании за пропаганду суицида в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга движения "Молодые юристы России".
Как отмечает депутат Виктор Водолацкий, основанием для закрытия сообществ и привлечения их администраторов к ответственности может быть не только прямое склонение к самоубийству, но и "всякие действия, которые направлены на призывы молодых людей к ситуациям, связанным с угрозой для их жизни".
Отмечается, что после одобрения законопроекта президентом создателям "групп смерти" будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.