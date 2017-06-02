Минтранс повысит компенсации пассажирам авиарейсов за задержки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минтранс увеличит компенсации пассажирам за задержки рейсов, чтобы повысить ответственность авиакомпаний в ситуациях, подобных с "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости министр транспорта Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ.

"Минтранс возьмет ситуацию под пристальный контроль. Будем повышать уровни компенсаций за задержки, чтобы повысить ответственность авиакомпаний в подобных ситуациях. А чтобы исправить ситуацию по Чукотке, решаем вопрос в режиме реального времени, в ручном режиме", — сказал Соколов.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Так, в аэропорту Анадыря из-за отмены двух рейсов застряли почти пятьсот человек. Перевозчик объясняет задержки поздним прибытием самолетов с технического обслуживания. В нескольких регионах транспортные прокуратуры начали проверки.

В "ВИМ-Авиа" сообщили о сокращении чартерной программы до 15 июня. Как утверждают в компании, с 1 июня ситуация начала стабилизироваться, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью войти в расписание.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.