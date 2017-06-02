В Москве пошел град

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ливень с градом пошел в пятницу утром на юго-западе Москвы, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Такая ситуация отмечается, в частности, в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Погода портится с самого утра – в районе 8 часов было просто холодно и ветрено, затем пошел дождь, перешедший в ливень, теперь – град.

Как заявляли РИА Новости в центре "Фобос", погода в Москве и области сейчас отстает от календаря примерно на месяц – температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы, "то есть просто холодно". В выходные дни холодная погода в столичном регионе сохранится.

К лучшему погода, по прогнозу, поменяется лишь в середине следующей недели. Температура должна вырасти до 20-25 градусов, и следующие выходные дни, как обещают синоптики, "в полной мере будут летними".