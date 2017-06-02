Погода в Москве отстает от календаря на месяц, сообщают синоптики

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Погода в Москве и области отстает от календаря примерно на месяц, жителей столицы ждут холодные выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В пятницу столичный регион будет находиться в тыловой холодной части циклона, температурный фон сохранится на 6-8 градусов ниже климатической нормы, то есть будет просто холодно", — сказал собеседник агентства.

Днем 2 июня в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве составит 9-11 градусов тепла, в области — 8-13. Ветер, как сообщили синоптики, будет западным, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление низкое, составит 737 мм ртутного столба.

"В выходные дни холодная погода в столичном регионе сохранится, среднесуточная температура будет отставать от календаря примерно на месяц", — добавил собеседник агентства.

Так, третьего и четвертого июня москвичей будет ждать облачная погода с неустойчивыми прояснениями, высока вероятность кратковременных дождей. Максимальная температура существенно не изменится — в столице будет около 10-12 градусов тепла в дневные часы, в области — не выше 14, порывистый северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

"Изменения такой погоды мы ожидаем примерно с середины следующей рабочей недели. Температура повысится до 20-25 градусов, и следующие выходные дни в полной мере будут летними", — добавили в погодном центре.