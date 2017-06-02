Пассажиры отмененных рейсов "ВИМ-Авиа" покинут Колыму не позднее 3 июня

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Всех пассажиров компании "ВИМ-Авиа" с отмененных рейсов Магадан — Москва вывезут с Колымы не позднее 3 июня, сообщает правительство региона.

Два рейса "ВИМ-АВИА" были отменены 29 и 31 мая. В результате 485 пассажиров не смогли улететь вовремя. Губернатор Владимир Печеный в Москве встретился с руководством компании для разрешения ситуации с вывозом пассажиров отмененных рейсов Магадан — Москва.

"Первого июня вывезли всех пассажиров с отмененных рейсов 29 и 31 мая. Сегодня вывезли тех, кто не смог улететь 1 июня, так как их места были отданы пассажирам ранее отмененных рейсов. Завтра, 3 июня, планируется отправить два рейса для вывоза всех остальных пассажиров, и проблема будет решена", — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства, транспорта и связи области Сергей Ерохин.

По его словам, на горячую линию регионального Миндора поступило около 100 обращений пассажиров.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Накануне компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

На Чукотке не могут вылететь в Москву свыше 470 человек. Согласно данным на сайте аэропорта Анадыря, прогнозируемое время вылета самолета авиакомпании в Домодедово — 12.00 местного времени (03.00 мск) 4 июня.