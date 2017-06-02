Мединский высказался за введение обязательного ЕГЭ по истории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский заявил в рамках Петербургского международного экономического форума, что поддерживает введение обязательного ЕГЭ по истории.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.

"Более чем положительно (отношусь)… Я в интернете сам периодически отвечаю на вопросы к школьным экзаменам по истории. Из любопытства и просто потому, что люблю историю. Последний раз 98 баллов было. Но это было с какой-то датой связано", — сказал Мединский.