Пассажиров отложенных рейсов "ВИМ-Авиа" на Чукотке накормят и расселят

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин поручил организовать питание и решить вопрос расселения местных жителей, которые не могут вылететь из аэропортов региона из-за переносов авиакомпанией "ВИМ-Авиа" рейсов в Москву, сообщает правительство региона.

Ранее в правительстве Чукотки сообщили, что Копин доложил в Росавицию о ситуации в Анадыре, где из-за отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" свыше 470 человек не могут вылететь в Москву. Это не только жители Анадыря, но и других населенных пунктов Чукотки. Они вынуждены ночевать в аэропорту, решается вопрос с расселением. Ситуация осложняется тем, что начался период отпусков.

"По поручению губернатора Чукотского автономного округа, в аэропорту будет организованно горячее питание, а также прорабатывается вопрос по расселению пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что такая ситуация не только в аэропорту Анадыря, но и в аэропорту Певека. "Там также пассажиры не могут вылететь из-за невыполнения компанией регулярных рейсов", — сообщают власти.

На заседании окружного правительства в пятницу первый заместитель губернатора Леонид Николаев сообщил, что перевозчик планирует прибытие рейса из Москвы 3 июня в 12.00 местного времени (03.00 мск). Однако официальной радиограммы из офиса авиакомпании в правительство пока не поступало. С 31 мая "ВИМ-Авиа" отложила уже второй рейс из Москвы в Анадырь. Согласно данным на сайте аэропорта Анадыря, прогнозируемое время вылета самолета авиакомпании в Домодедово – 12.00 местного времени (03.00 мск) 4 июня.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Накануне компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.