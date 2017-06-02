Роскомнадзор заблокировал более девяти тысяч "групп смерти" с начала года

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор с января этого года заблокировал в интернете более 9 тысяч групп, пропагандирующих суицид, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
"С нового года, обратите внимание, мы на сегодняшний день — январь, февраль, март, апрель и май — заблокировали более 9 тысяч групп. То есть экспоненциальный рост, используются бот-сети для генерации этого контента", — сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
Глава Роскомнадзора считает, что уголовная ответственность за склонение к суициду в интернете должна существенно снизить число производителей данного контента. "Как только появляется угроза уголовного наказания, люди, которые производят этот контент, начинают вести себя осторожно", — отметил Жаров.
Документ вводит уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие совершению самоубийства. Максимальным наказанием за такие преступления станет лишение свободы сроком до 6 лет, однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.
Кроме того, ужесточается ответственность по действующей статье УК РФ — за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких, с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 6 лет. При этом будет установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет, если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины, в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или других информационно-телекоммуникационных сетях.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.