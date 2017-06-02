В мае лед на Байкале уже хрупкий, распадающийся на длинные прозрачные иглы. Людей с материка до острова доставляет судно на воздушной подушке, паром еще закрыт, берет на борт немного — человек восемь.

Высаживает местных — быстро пробегающих по настилу над оттаявшей кромкой тяжелого весеннего льда. И туристов, испытывающих лед на прочность тяжелыми чемоданами. Дальше всех подхватывают маршрутки и развозят по адресам.