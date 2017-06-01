В ФоРГО прокомментировали заявление Собянина о голосовании по реновации

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что голоса "молчунов" не будут автоматически учитываться только "за" реновацию или "против" повысит доверие к результатам голосования, так как такой подход делает процедуру более прозрачной, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

В четверг Собянин, отвечая на вопрос, как будут учитываться голоса тех, кто не пришёл на голосование по программе реновации, заявил о том, что так называемые "молчуны" не смогут повлиять на итоги голосования по реновации, по уточненному порядку, их голоса будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным "за" или "против".

"Это делает процедуру более прозрачной и, соответственно, повышает доверие к результатам голосования на всех трех площадках", — сказал Костин РИА Новости.

Председатель правления ФоРГО также подчеркнул, что реновация – крайне важный для Москвы проект, поэтому он уверен в том, что "общественное мнение по этому проекту будет разворачиваться".

"Этот масштабный проект, помимо того, что позволит изменить город, сделать его более современным, более удобным для жизни, он еще позволит миллионам москвичей получить более современное жилье причем другого качества, другого уровня", — добавил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.