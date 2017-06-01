Кудрин надеется, что московская программа реновации жилья будет оптимальной

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Москвы и Госдума, прислушиваясь к результатам общественного обсуждения, смогут выработать оптимальный вариант конфигурации программы реновации жилья, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Конфигурация конкретной программы, которая осуществляется в Москве, требует общественного обсуждения. Я вижу, что власти Москвы уже реагируют, депутаты реагируют. Поэтому я надеюсь, что будет в конечном счете выработан оптимальный вариант и с точки зрения правовой процедуры, и с точки зрения интересов граждан", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.

Он отметил, что жилой фонд России находится не в самом лучшем состоянии. "Конечно, ситуация в Москве несколько другая. Быть может, в Москве ситуация даже лучше, чем в других регионах страны, поэтому сегодня так много внимания приковано к этому", — добавил экс-министр.

По его словам, жилой фонд в РФ существенно недофинансирован с точки зрения обновления, в том числе с использованием новых технологий — более экономных, ресурсосберегающих. ЦСР среди прочего работает и над вопросами жилищной политики страны, добавил Кудрин.

Законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве, был принят ГД в первом чтении в апреле этого года. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, 6 июня пройдут парламентские слушания по законопроекту перед принятием его во втором чтении, которое запланировано на 9 июня.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.