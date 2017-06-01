В ПФР рассказали, когда рост пенсий обгонит инфляцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Размер пенсий сможет расти больше, чем на величину инфляции в том случае, если власти смогут реализовать все меры, направленные на повышение доходов россиян, заявил глава ПФР Антон Дроздов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на Минэкономразвития опубликовала прогноз, по которому до 2035 года предполагается практически нулевой реальный рост пенсий, то есть строго по инфляции. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду заявила, что сценарий с заморозкой индексаций пенсий в РФ неприемлем, его никто не примет. Матвиенко отметила, что законодательно в РФ, выполняющей свои социальные обязательства, предусмотрена ежегодная индексация пенсий исходя из уровня инфляции.

"Я не совсем согласен с этой историей. Да, действительно, есть прогноз, что если пенсии будут индексироваться по инфляции, то наверно, в реальном выражении она (пенсия – ред.) расти не будет. Но мы не забываем, что пенсия — это часть заработной платы. И если мы будем делать то, что мы планируем делать в части заработной платы, поднимать производительность труда, увеличивать заработную плату, выводить зарплату из тени, то у нас будет дополнительный источник для индексации пенсий, тогда она будет выше", — сказал Дроздов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.