Первый IT-чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в декабре в Казани

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первый национальный IT-чемпионат по стандартам WorldSkills состоится в Казани, соответствующее соглашение подписано между союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", Минкомсвязи России и правительством Татарстана в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из сообщения международного движения.

"Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Минкомсвязи России и правительство республики Татарстан договорились о совместной подготовке и проведении национального отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий – WorldSkills IT-Tech. Соревнования по профмастерству состоятся в декабре 2017 года в Казани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано первого июня. В документе зафиксированы, в том числе, обязательства по созданию совместной рабочей группы и организационного комитета чемпионата, а также план мероприятий по подготовке и проведению WorldSkills IT-Tech до 31 декабря.

Уточняется, что в соревнованиях примут участие студенты профильных вузов и колледжей, а также сотрудники крупнейших предприятий, включая "Лабораторию Касперского", "Кибер Россию", "Ростелеком" и "Фирму "1C". Принять участие в чемпионате могут только специалисты в возрасте до 28 лет.

Добавляется, что программа соревнований чемпионата будет включать основные компетенции IT-блока WorldSkills: сетевое и системное администрирование, инженерная графика CAD, программные решения для бизнеса, веб-дизайн, мобильная робототехника – и профессии блока FutureSkills. Студентам и действующим специалистам предстоит показать свое мастерство в различных "компетенциях будущего", в том числе, в информационной безопасности, разработке мобильных приложений, машинном обучении.

РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в следующем году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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